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Тренер: сборной России по синхронному плаванию необходим дополнительный бассейн

Спорт
27 июня, 17:15 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ область/ 27, июня. /ТАСС

По словам Татьяны Покровской, в целом российские синхронистки довольны своей постоянной тренировочной базой

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© Владимир Гердо/ТАСС

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию испытывает потребность в дополнительном бассейне на базе "Озеро Круглое" из-за введения новых видов в программу. Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

"Количество видов в синхронном плавании возросло, прибавился смешанный дуэт, технические программы, хайлайты (новый вид программы, в котором принимают участие 10 спортсменов - прим. ТАСС), поэтому нам стало тесно, это чувствуется, - сказала Покровская. - Иногда, когда свободен прыжковый бассейн, микст-дуэт приходится переводить туда. Тренировочного времени очень мало. Хотелось бы, чтобы у нас на "Озере Круглом" появился добавочный бассейн".

По словам специалиста, в целом российские синхронистки довольны своей постоянной тренировочной базой. "Мы чувствуем себя как дома. Дружим с коллективом базы, к нам здесь относятся как к действительно элитным спортсменам. Условия проживания очень хорошие, достойное питание", - подчеркнула тренер.

Сборная России по синхронному плаванию проводит сборы на подмосковной базе с 2010 года. "За два года до Игр в Лондоне нам преподнесли такой замечательный сюрприз. Когда мы сюда ехали, даже не знали, что будет такой хороший бассейн. До этого с тренировочными базами в стране было катастрофически плохо. Нам здесь очень хорошо и уютно", - сказала Покровская.

Тренер также сообщила, что синхронистки с нетерпением ждут завершения строительства открытого бассейна на базе федерального тренировочного центра "Крымский" в Алуште. "Это прекрасная идея, поскольку в России нет открытых бассейнов, а соревнования масштаба чемпионатов Европы и мира очень часто проходят именно в открытых бассейнах. Естественно, непосредственно перед турниром мы должны проводить сборы именно в открытом бассейне, приходится искать места за границей. Это вызывает проблемы, ведь кто же нам даст столько времени, сколько мы работаем, - весь световой день", - отметила она.

Ранее сообщалось, что центр "Крымский" будет реконструирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Из федерального бюджета на модернизацию объектов центра будет направлено порядка 2,4 млрд рублей.

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