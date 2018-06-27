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ФК "Милан" отстранен от участия в еврокубках в следующем сезоне

Спорт
27 июня, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Решение было принято арбитражной палатой по финансовому контролю клубов УЕФА

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Логотип УЕФА

© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 27 июня. Футбольный клуб "Милан" отстранен от участия в Лиге Европы в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято арбитражной палатой по финансовому контролю клубов УЕФА. "Милан" нарушил правила финансового "фэйр-плей", в частности условие безубыточности клуба.

Команда отстранена от участия в следующем розыгрыше еврокубков. "Милан" занял шестое место в чемпионате Италии сезона-2016/17 и вышел в следующий розыгрыш Лиги Европы. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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