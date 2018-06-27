ФК "Милан" отстранен от участия в еврокубках в следующем сезоне

ТАСС, 27 июня. Футбольный клуб "Милан" отстранен от участия в Лиге Европы в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято арбитражной палатой по финансовому контролю клубов УЕФА. "Милан" нарушил правила финансового "фэйр-плей", в частности условие безубыточности клуба.

Команда отстранена от участия в следующем розыгрыше еврокубков. "Милан" занял шестое место в чемпионате Италии сезона-2016/17 и вышел в следующий розыгрыш Лиги Европы. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).