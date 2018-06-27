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"Милан" подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА отстранить клуб от участия в ЛЕ

Спорт
27 июня, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил "Милан" за нарушение финансового "фэйр-плей", в частности критерия безубыточности

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ТАСС, 27 июня. Итальянский "Милан" подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клуб от участия в еврокубках в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Милан" надеется, что CAS учтет его аргументы. Клуб воздержится от комментариев до рассмотрения апелляции", - говорится в сообщении клуба.

УЕФА отстранил "Милан" за нарушение финансового "фэйр-плей", в частности критерия безубыточности. Клуб занял шестое место в чемпионате Италии и должен был сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

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