"Милан" подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА отстранить клуб от участия в ЛЕ

ТАСС, 27 июня. Итальянский "Милан" подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клуб от участия в еврокубках в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Милан" надеется, что CAS учтет его аргументы. Клуб воздержится от комментариев до рассмотрения апелляции", - говорится в сообщении клуба.

УЕФА отстранил "Милан" за нарушение финансового "фэйр-плей", в частности критерия безубыточности. Клуб занял шестое место в чемпионате Италии и должен был сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.