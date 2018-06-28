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Генсек Федерации бобслея России стал советником главы международной федерации

Спорт
28 июня, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Иво Ферриани высоко оценил работу Сергея Пархоменко и счел, что его опыт и профессионализм будет востребован на международном уровне

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко назначен советником президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, который был переизбран в среду на очередной четырехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

"Россия вчера получила представительство в Международной федерации бобслея и скелетона, - сообщает пресс-служба, - Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко назначен советником президента IBSF. Переизбранный на новый срок Иво Ферриани высоко оценил работу нашего генерального секретаря в предыдущий олимпийский цикл и счел, что его опыт и профессионализм будет востребован на международном уровне. Россия получит новые возможности и инструменты влияния".

"Возвращение России в международный календарь уже стало предметом для обсуждения. На следующей неделе будет поставлен вопрос о проведении в Сочи этапа Интерконтинентального кубка по скелетону уже в наступающем сезоне. В сезоне-2019/20 возможно и проведение на трассе "Санки" этапа Кубка мира по бобслею и скелетону", - говорится в заявлении пресс-службы.

IBSF лишила Россию права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года. Соревнования должны были пройти в феврале 2017 года в Сочи, однако из-за угрозы бойкота со стороны ведущих иностранных спортсменов на фоне допингового скандала были перенесены в немецкий Кёнигзее.

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