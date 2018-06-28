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Теннисистка Звонарева вышла в основную сетку Уимблдона

Спорт
28 июня, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В финале квалификации россиянка победила американку Каролин Долхайд со счетом 6:2, 6:3

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Вера Звонарева

Вера Звонарева

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку Уимблдонского турнира. В финале квалификации россиянка победила американку Каролин Долхайд со счетом 6:2, 6:3.

Ранее стало известно, что Звонарева, занимающая 141-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет на Уимблдоне в паре с россиянкой Екатериной Макаровой. На счету 33-летней Звонаревой 12 титулов в одиночном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2010 году она дошла до финалов Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Также в основную сетку через квалификацию пробились еще две россиянки - Виталия Дьяченко и Евгений Родина.

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.

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