Теннисистка Звонарева вышла в основную сетку Уимблдона

ТАСС, 28 июня. Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку Уимблдонского турнира. В финале квалификации россиянка победила американку Каролин Долхайд со счетом 6:2, 6:3.

Ранее стало известно, что Звонарева, занимающая 141-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет на Уимблдоне в паре с россиянкой Екатериной Макаровой. На счету 33-летней Звонаревой 12 титулов в одиночном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2010 году она дошла до финалов Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Также в основную сетку через квалификацию пробились еще две россиянки - Виталия Дьяченко и Евгений Родина.

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.