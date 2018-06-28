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Беднарек: футболисты сборной Польши получили хороший урок на ЧМ-2018

Спорт
28 июня, 19:41 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 28, июня. /ТАСС

Сборная Японии проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, но вышла в плей-офф турнира по рейтингу "фэйр-плей"

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Ян Беднарек

Ян Беднарек

© Антон Новодережкин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу, которая смогла одержать победу только в одном матче группового этапа ЧМ-2018 и заканчивает свое выступление на турнире, получила хороший урок на будущее. Об этом в четверг журналистам на послематчевой пресс-конференции сообщил лучший игрок матча с командой Японии и автор единственного гола встречи Ян Беднарек.

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Сборная Японии по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 по рейтингу fair play

"Мы разочарованы этим чемпионатом мира потому что мы бы хотели играть в 1/8 финала. Тем не менее, мы решили сыграть эту игру достойно, чтобы порадовать болельщиков, чтобы мы могли с победой уехать домой. Хороший урок, хоть и горький. Надеюсь, что мы будем лучше играть в будущем", - сказал Беднарек.

Сборная Японии проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, но вышла в плей-офф турнира по рейтингу "фэйр-плей". Сборная Польши, которая одержала только одну победу в трех матчах, заончила выступление на турнире.

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