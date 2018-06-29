Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России в первом матче ЧЕ-2019 по регби сыграет с испанцами

Спорт
29 июня, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Точные даты проведения матчей российской команды будут определены позднее

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Сборная России по регби первый матч чемпионата Европы 2019 года проведет в гостях против команды Испании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Точные даты некоторых матчей российской команды будут определены позднее. Матч с испанской сборной пройдет 9 или 10 февраля. После этого россияне 16 или 17 февраля дома встретятся с бельгийцами, 2 или 3 марта - в гостях с немцами, 9 или 10 марта - в гостях с победителем матча за сохранение места в чемпионате Европы между сборными Румынии и Португалии, 17 марта - с грузинами.

Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, победителем стала команда Грузии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
7
Болельщики сборных Бельгии и Англии вместе отмечают окончание матча ЧМ в Калининграде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости