Сборная России в первом матче ЧЕ-2019 по регби сыграет с испанцами

ТАСС, 29 июня. Сборная России по регби первый матч чемпионата Европы 2019 года проведет в гостях против команды Испании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Точные даты некоторых матчей российской команды будут определены позднее. Матч с испанской сборной пройдет 9 или 10 февраля. После этого россияне 16 или 17 февраля дома встретятся с бельгийцами, 2 или 3 марта - в гостях с немцами, 9 или 10 марта - в гостях с победителем матча за сохранение места в чемпионате Европы между сборными Румынии и Португалии, 17 марта - с грузинами.

Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, победителем стала команда Грузии.