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Сборная России по футболу исполнила мечты более 100 детей

Спорт
29 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Это произошло в рамках конкурса "Детские мечты"

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Сборная России по футболу провела конкурс "Детские мечты". В его рамках национальная команда исполнила желания 121 ребенка.

Любой болельщик сборной России до 14 лет мог рассказать о своей мечте. Футболисты получили более 3000 писем и видеообращений из 42 деревень и 79 городов. Внимательно изучив все обращения, игроки выбрали из них 121.

Чаще всего дети просили посетить тренировку сборной России. Такое желание было у 15 финалистов конкурса, которые просили и взять с собой товарищей по футбольным командам. В целом тренировки сборной России посетили более 100 детей.

Трое финалистов посетили контрольный матч сборной России с командой Бразилии (0:3) в Москве на стадионе "Лужники". Четверо юных болельщиков "Локомотива" побывали на тренировке любимой команды и даже сами приняли в ней участие. По окончании занятия они пообщались с главным тренером команды Юрием Семиным и футболистами. Также ребятам дали возможность подержать в руках чемпионский кубок и сфотографироваться с ним.

11-летний Игорь Вьюков из Ленинградской области получил от игрока сборной России Далера Кузяева дорогостоящий тренажер для реабилитации мотомед. Девятилетняя Ксения Бусыгина из Йошкар-Олы с врожденным детским церебральным параличом попросила новое автокресло, так как она часто ездит на процедуры в больницы. 13-летняя Настя Романова из Воронежской области, которая каждый день ездит по 40 км в реабилитационный центр на массаж, попросила новую машину для своего дедушки. Семилетний Дима Попов из Старого Оскола однажды побывал на тренировке "Локомотива", но не смог взять автографы у Алексея и Антона Миранчуков, они написали мальчику письмо от руки, пожелав стать профессиональным футболистом.

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