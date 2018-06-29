Количество игроков в заявках команд на сезон РФПЛ сокращено с 30 до 25

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Количество футболистов в заявках команд на сезон Российской футбольной премьер-лиги сокращено с 30 до 25 игроков. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Заседание исполкома РФС проходит в пятницу.

"Заявка сокращается с 30 до 25 игроков. Из них двое - обязательно доморощенные. Если таких нет, то заявка составляет 23 игрока", - сказал Лебедев.

Чемпионат России, календарь и регламент которого в пятницу были утверждены исполкомом, стартует 29 июля и завершится 26 мая 2019 года.