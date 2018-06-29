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Количество игроков в заявках команд на сезон РФПЛ сокращено с 30 до 25

Спорт
29 июня, 12:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Заседание исполкома РФС проходит в пятницу

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Кубок РФПЛ по киберфутболу "Олимп" в Уфе

Кубок РФПЛ по киберфутболу "Олимп" в Уфе

© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Количество футболистов в заявках команд на сезон Российской футбольной премьер-лиги сокращено с 30 до 25 игроков. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Заседание исполкома РФС проходит в пятницу.

"Заявка сокращается с 30 до 25 игроков. Из них двое - обязательно доморощенные. Если таких нет, то заявка составляет 23 игрока", - сказал Лебедев.

Чемпионат России, календарь и регламент которого в пятницу были утверждены исполкомом, стартует 29 июля и завершится 26 мая 2019 года.

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