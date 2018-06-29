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Смолов признан лучшим футболистом сезона в России

Спорт
29 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

"Надеждой сезона" был назван Александр Головин

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим игроком сезона-2017/18, полузащитник ЦСКА Александр Головин - "надеждой сезона". Это стало известно по итогам заседания исполкома РФС.

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году, в составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В минувшем сезоне нападающий сыграл 22 матча за "Краснодар" и забил 14 голов. В активе 28-летнего форварда 35 матчей за сборную России и 12 голов. "Краснодар" по итогам сезона занял четвертое место в премьер-лиге и в следующем сезоне примет участие в Лиге Европы.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В минувшем сезоне полузащитник, которому 30 мая исполнилось 22 года, провел за клуб 43 матча, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. За сборную России он сыграл 21 матч, забив три мяча. ЦСКА по итогам сезона занял второе место в премьер-лиге и сыграет в Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/17 лучшим футболистом был признан полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, "надеждой сезона" - форвард ЦСКА Федор Чалов.

Сезон-2018/19 откроется 27 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют московские "Локомотив" и ЦСКА.

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