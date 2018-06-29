Макарова и Звонарева сыграют с Дияс и Чжэн Сайсай в первом круге парного разряда Уимблдона

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Вера Звонарева сыграют с Зариной Дияс из Казахстана и китаянкой Чжэн Сайсай в матче первого круга парного разряда Уимблдона - третьего в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 34 млн фунтов стерлингов). Жеребьевка состоялась в Лондоне.

Макарова и Звонарева также выступят в одиночном разряде. Ранее сообщалось, что многолетний партнер Макаровой - Елена Веснина - пропустит Уимблдон из-за травмы колена.

Макарова выступает в паре с Весниной с 2012 года. В их активе три победы на турнирах Большого шлема - Открытом чемпионате Франции (2013 год), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017). В 2016 году они выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На турнирах WTA пара побеждала 12 раз, на прошедшем в мае-июне Открытом чемпионате Франции россиянки впервые за долгое время выступили в разных парах.

Звонарева семь раз побеждала на турнирах WTA в парном разряде, также на ее счету 12 титулов в одиночном разряде. Она четыре раза побеждала на турнирах серии Большого шлема (дважды - в паре и дважды - в миксте).

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.