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Базаревич: в сборной России по баскетболу нет деления на основной и запасной составы

Спорт
30 июня, 3:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По словам главного тренера команды, все игроки сборной в матче против бельгийцев играли с огнем в глазах

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ТАСС, 30 июня. Тренерский штаб сборной России по баскетболу не разделяет игроков на основной и запасной составы - любой может попасть в стартовую пятерку. Об этом рассказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич, слова которого приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В пятницу сборная России победила команду Бельгии со счетом 84:66 в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года и досрочно вышла в следующий этап соревнований.

"Мы знали, что сборная Бельгии испытывает проблемы с травмами и кадровые трудности на определенных позициях, - отметил после игры Базаревич. - Поэтому планировали атаковать определенных игроков соперника и поддерживать интенсивность игры. В первой половине план не очень сработал, но после перерыва все получилось. Бельгийцы устали, и разница в итоге получилась большой".

"Все игроки сегодня вышли на игру собранными - даже запасные, - продолжил тренер. - Собственно, у нас и нет четкого разделения на основу и запасных: любой способен попасть в стартовую пятерку. Но даже те ребята, которые получили меньше игрового времени, вышли и сыграли с огнем. Это важно для нашей команды".

В заключительном матче первого этапа российская команда 2 июля в Краснодаре сыграет со сборной Франции. Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.

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