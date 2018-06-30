Карякин опустился на 10-е место в рейтинге FIDE

ТАСС, 30 июня. Россиянин Сергей Карякин опустился с восьмого на десятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте FIDE.

В активе Карякина 2773 очка. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2842). Второе место занимает претендент на шахматную корону американец Фабиано Каруана (2822), третье - азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2801), четвертое - китаец Дин Лижэнь (2797), пятое - россиянин Владимир Крамник (2792).

В ноябре Карлсен сыграет в Лондоне с Каруаной в матче за шахматную корону.