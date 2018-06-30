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Карякин опустился на 10-е место в рейтинге FIDE

Спорт
30 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, второе место занимает американец Фабиано Каруана, третье - азербайджанец Шахрияр Мамедьяров

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© AP Photo/Richard Drew

ТАСС, 30 июня. Россиянин Сергей Карякин опустился с восьмого на десятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте FIDE.

В активе Карякина 2773 очка. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2842). Второе место занимает претендент на шахматную корону американец Фабиано Каруана (2822), третье - азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2801), четвертое - китаец Дин Лижэнь (2797), пятое - россиянин Владимир Крамник (2792).

В ноябре Карлсен сыграет в Лондоне с Каруаной в матче за шахматную корону.

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