СМИ: футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении Криштиану Роналду

ТАСС, 1 июля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую газету Tuttosport.

с. Ранее СМИ сообщали, что "Реал" сократил сумму отступных за Криштиану Роналду с €1 млрд до €120 млн для всех клубов, кроме французского ПСЖ и испанской "Барселоны".

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В сезоне-2017/18 команда стала обладателем кубка Лиги чемпионов третий раз подряд. Нападающий является обладателем пяти "Золотых мячей" и четырех "Золотых бутс". Вместе со сборной Португалии он стал победителем чемпионата Европы (2016) впервые за всю историю страны. В прошедшем сезоне за мадридский клуб футболист провел 44 матча, забил 44 гола и сделал восемь голевых передач.