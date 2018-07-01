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Сборная России по регби-7 вышла в полуфинал этапа чемпионата Европы во Франции

Спорт
1 июля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В четвертьфинале россияне обыграли команду Уэльса со счетом 26:14

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ТАСС, 1 июля. Сборная России по регби-7 победила команду Уэльса со счетом 26:14 в четвертьфинале этапа чемпионата Европы во Франции.

В полуфинале позднее в воскресенье сборная России сыграет с командой Ирландии, выигравшей у португальцев со счетом 17:12.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. Победителем этапа в Москве стала сборная Ирландии. После соревнований во Франции пройдут этапы в Англии и Польше. Победитель определится по итогам всех четырех этапов. Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).

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