Сборная России по регби-7 вышла в полуфинал этапа чемпионата Европы во Франции

ТАСС, 1 июля. Сборная России по регби-7 победила команду Уэльса со счетом 26:14 в четвертьфинале этапа чемпионата Европы во Франции.

В полуфинале позднее в воскресенье сборная России сыграет с командой Ирландии, выигравшей у португальцев со счетом 17:12.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. Победителем этапа в Москве стала сборная Ирландии. После соревнований во Франции пройдут этапы в Англии и Польше. Победитель определится по итогам всех четырех этапов. Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).