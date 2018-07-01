Бывший футболист сборной Франции Кантона высмеял симуляции Неймара

ТАСС 1 июля. Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона высмеял поведение на поле капитана команды Бразилии Неймара, сравнив его с чемоданом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на личную страницу Кантона в Instagram.

В субботу бывший нападающий сборной Франции опубликовал в сети ролик, в котором он сравнивает Неймара с находящимся в кадре желтым чемоданом.

"Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться, - сказал Кантона. - Но будь осторожен, если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку".

Сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места группы E, набрав семь очков. На счету Неймара один забитый мяч и одна голевая передача. В матче 1/8 финала мирового первенства бразильцы сыграют с командой Мексики.