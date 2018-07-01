Волейболистки сборной США выиграли Лигу наций

ТАСС, 1 июля. Женская сборная США по волейболу стала победителем Лиги наций. В финале, который проходил в китайском Нанкине, американки победили команду Турции со счетом 3-2.

Третье место заняли китаянки, обыгравшие бразильянок (3-0).

Сборная России заняла седьмое место в Лиги наций и не смогла выйти в "Финал шести". Россиянки набрали 23 очка и одержали восемь побед в 15 матчах.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. По итогам предварительного раунда пять лучших команд вышли в финальный турнир, где также на правах хозяйки сыграла сборная Китая.