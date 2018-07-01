Клуб НХЛ "Даллас" объявил о подписании двухлетнего контракта с Ничушкиным

ТАСС, 1 июля. Российский форвард Валерий Ничушкин вернулся в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас", подписав двухлетнее соглашение. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской команды.

23-летний нападающий выступал за североамериканский клуб в период с 2013 по 2016 год. По новому контракту за два сезона в НХЛ он заработает около $6 млн. Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл выразил восхищение игрой россиянина в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за ЦСКА.

"Мы рады снова приветствовать Валерия в "Далласе", - сказал Нилл. - За последние два года он сильно прибавил в игровых качествах и отлично проявлял себя в КХЛ и национальной сборной. Убежден, что в прошлом сезоне Валерий был одним из лучших игроков своей команды. Он станет отличным дополнением к нашему коллективу, так что с нетерпением ждем его возвращения".

Ничушкин был задрафтован "Далласом" под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в ЦСКА.