Леброн Джеймс подписал четырехлетний контракт с клубом НБА "Лейкерс" на сумму $154 млн

ТАСС, 2 июля. Трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс заключил четырехлетний контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на общую сумму $154 млн. Об этом сообщает агентство игрока Klutch Sports Group.

Ранее Джеймс принял решение отказаться от опции в контракте с "Кливлендом", которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере $35,6 млн.

pic.twitter.com/zgz8YO7BPn — Klutch Sports Group (@KlutchSports) 2 июля 2018 г.

Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерз" он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству - в 2016 году "Кавальерз" в финале победили "Голден Стэйт".

"Лос-Анджелес Лейкерс" - одна из самых титулованных команд НБА. "Лейкерс" 16 раз становились чемпионами ассоциации (больше титулов только у "Бостона" - 17). Вразные годы за клуб играли такие прославленные баскетболисты, как Уилт Чемберлен, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Коби Брайант. Однако в последние годы клуб испытывает кризис - с 2013 года команда ни разу не выходила в плей-офф НБА.