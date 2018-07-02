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Леброн Джеймс подписал четырехлетний контракт с клубом НБА "Лейкерс" на сумму $154 млн

Спорт
2 июля, 3:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее Джеймс отказался от опции в контракте с "Кливлендом", которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере $35,6 млн

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Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© AP Photo/Tony Dejak

ТАСС, 2 июля. Трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс заключил четырехлетний контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на общую сумму $154 млн. Об этом сообщает агентство игрока Klutch Sports Group.

Ранее Джеймс принял решение отказаться от опции в контракте с "Кливлендом", которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере $35,6 млн.

Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерз" он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству - в 2016 году "Кавальерз" в финале победили "Голден Стэйт".

"Лос-Анджелес Лейкерс" - одна из самых титулованных команд НБА. "Лейкерс" 16 раз становились чемпионами ассоциации (больше титулов только у "Бостона" - 17). Вразные годы за клуб играли такие прославленные баскетболисты, как Уилт Чемберлен, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Коби Брайант. Однако в последние годы клуб испытывает кризис - с 2013 года команда ни разу не выходила в плей-офф НБА.

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