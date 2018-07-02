Клуб НХЛ "Баффало" обменял О'Райлли в "Сент-Луис"

ТАСС, 2 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" обменял канадского форварда Райана О'Райлли в "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Взамен "Баффало" получил форвардов Патрика Берглунда, Владимира Соботку и Тэйджа Томпсона, а также выбор в первом раунде драфта 2019 года и выбор во втором раунде драфта 2021 года.

27-летний О'Райлли является одним из лучших в НХЛ по выигранным вбрасываниям. В минувшем сезоне игрок провел 81 матч и набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач). Форвард является двукратным чемпионом мира в составе сборной Канады.

30-летний швед Берглунд в прошедшем сезоне набрал 26 (17+9) очков в 57 матчах, 31-летний чех Соботка - 31 (11+20) очко в 81 матче, 20-летний американец Томпсон - 9 (3+6) очков в 41 матче.