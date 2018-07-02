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Владелец клуба НБА "Кливленд" поблагодарил Джеймса за время пребывания в команде

Спорт
2 июля, 8:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В понедельник стало известно, что Леброн Джеймс, чье соглашение с "Кливлендом" истекло, согласовал 4-летний контракт на сумму $154 млн с "Лос-Анджелес Лейкерс"

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Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© AP Photo/Tony Dejak

ТАСС, 2 июля. Основной владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Дэн Гилберт выразил благодарность легкому форварду Леброну Джеймсу за время пребывания в команде. Заявление Гилберта приводит пресс-служба клуба.

1 июля в НБА открылся рынок свободных агентов, теперь клубы могут заключать соглашения с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов, либо имеют на руках истекающие соглашения. В понедельник стало известно, что 33-летний Джеймс, чей контракт с "Кливлендом" истек, согласовал 4-летний контракт на сумму $154 млн с "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Мы всегда будем помнить 19 июня 2016 года - день, когда 52-летняя серия без титулов была прервана [в этот день прошел седьмой матч финальной серии плей-офф НБА против "Голден Стэйт", "Кливленд" завоевал чемпионский титул, а Джеймс - приз самому ценному игроку финала], - сказал Гилберт. - Словами не передать, какие эмоции это принесло людям из штата Огайо, никто бы не осудил его, если бы он не захотел возвращаться домой и привести "Кавальерс" к титулу, все работники клуба благодарят его за те драгоценные моменты, которые он подарил нам, приведя нас к четырем подряд финалам. Леброн, ты вернулся домой и добился конечной цели, только благодарностью мы можем отплатить за это. Мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем вывести твой 23-й номер из обращения".

Джеймс был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе клуба он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству (2016).

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