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Баскетболист Карасев не сыграет за сборную России в матче отбора КМ-2019 с французами

Спорт
2 июля, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В заключительном матче первого этапа отбора на Кубок мира российская команда 2 июля в Краснодаре сыграет со сборной Франции

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Сергей Карасев

Сергей Карасев

© Виктория Ламзина/"Зенит"

ТАСС, 2 июля. Атакующий защитник Сергей Карасев не сыграет за сборную России по баскетболу в матче заключительного тура первого этапа квалификации Кубка мира 2019 года против команды Франции. Об этом сообщает пресс- служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В пятницу сборная России победила команду Бельгии со счетом 84:66 в матче пятого тура первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года и досрочно вышла в следующий этап соревнований. В третьей четверти Карасев столкнулся с соперником, после чего не смог продолжить встречу. Медицинское обследование показало, что Карасев получил перелом носа, в заявке его заменит Иван Ухов.

В заключительном матче первого этапа российская команда 2 июля в Краснодаре сыграет со сборной Франции. Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.

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