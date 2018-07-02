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Организаторы "Тур де Франс" допустили британца Фрума к участию в гонке

Спорт
2 июля, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее в допинг-пробе Фрума содержание сальбутамола в два раза превысило допустимую норму

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Крис Фрум

Крис Фрум

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 2 июля. Организаторы веломногодневки "Тур де Франс" предоставили британскому велогонщику Крису Фруму возможность принять участие в гонке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов соревнования.

Ранее в допинг-пробе Фрума, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, содержание сальбутамола в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение, и, согласно правилам, Фрум может продолжать участвовать в гонках в текущем сезоне. В воскресенье организаторы многодневки заявили о том, что из- за репутационных рисков не предоставят Фруму возможность заявиться на гонку, однако в понедельник Международный союз велосипедистов (UCI) выступил с заявлением об оправдании Фрума.

Фрум является четырехкратным победителем "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017). В текущем сезоне британец впервые в карьере победил на "Джиро д'Италия", став третьим атлетом в истории, которому удалось победить на трех Гранд- турах подряд.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.

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