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Шарапова подтвердила свое участие в турнире WTA в Тяньцзине

Спорт
2 июля, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Россиянка является действующей победительницей турнира, в 2017 году она обыграла в финале белоруску Арину Соболенко

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 2 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила, что будет участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Шарапова является действующей победительницей турнира, в 2017 году она обыграла в финале белоруску Арину Соболенко - 7:5, 7:6 (10:8). Организаторы посвятили российской теннисистке постер с надписью "Чемпион возвращается" и сообщили об участии россиянки на турнире.

"Любители тенниса в Тяньцзине снова будут очарованы грацией и мастерством Марии Шараповой. Она вернется, чтобы защитить свой титул, который завоевала в прошлом году. Бывшая первая ракетка мира постарается стать первой теннисисткой, которая выиграет турнир два раза подряд", - говорится в сообщении.

Сама Шарапова также поделилась своими эмоциями. "Это было так волнительно, когда выиграла турнир в прошлом году. Это многое для меня значило и мне понравилось играть перед местной публикой. Я очень рада вернуться и никак не могу дождаться, когда снова выйду на корт в Тяньцзине", - сказала россиянка.

Шарапова является победительницей 39 турниров WTA в одиночном женском разряде. Российская теннисистка занимает 22-е место в рейтинге WTA. Турнир в Тяньцзине пройдет с 8 по 14 октября.

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