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Теннисист Донской не смог выйти во второй круг Уимблдона

Спорт
2 июля, 16:02 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, июля. /ТАСС

Донской проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу в первом круге турнира Большого шлема

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Евгений Донской

Евгений Донской

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу в первом круге третьего по счету турнира Большого шлема - Уимблдона (призовой фонд - $45 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 7:5 в пользу 27-го номера рейтинга. В следующем раунде немецкий теннисист сыграет с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) - Майкл Ммо (США).

28-летний Донской занимает 83-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету нет ни одного титула победителя турнира АТР. Лучшее достижение на турнирах Большого шлема - третий круг на Открытом чемпионате США. Донской пять раз выступал на Уимблдоне и никогда не преодолевал первый раунд.

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