Теннисист Донской не смог выйти во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу в первом круге третьего по счету турнира Большого шлема - Уимблдона (призовой фонд - $45 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 7:5 в пользу 27-го номера рейтинга. В следующем раунде немецкий теннисист сыграет с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) - Майкл Ммо (США).

28-летний Донской занимает 83-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету нет ни одного титула победителя турнира АТР. Лучшее достижение на турнирах Большого шлема - третий круг на Открытом чемпионате США. Донской пять раз выступал на Уимблдоне и никогда не преодолевал первый раунд.