Японский фигурист Ханю награжден Премией национального почета

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Юдзуру Ханю награжден Премией национального почета, став самым молодым японцем, когда-либо получавшим эту престижную государственную награду. Торжественная церемония награждения прошла в Токио.

Премию спортсмену вручил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Это награда не только моя. Я получаю ее как представитель огромного числа людей, раскрывших новую страницу в истории", - отметил Ханю. Он также подчеркнул, что продолжит заниматься фигурным катанием так, чтобы "не посрамить Премию национального почета".

Ханю одержал победу в мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане, став первым фигуристом с 1952 года, который победил на двух Олимпиадах подряд. Также японец является двукратным чемпионом мира и четырехкратным победителем финалов Гран-при.

Премия национального почета была учреждена в Японии в 1977 году. К настоящему времени ее присудили 26 гражданам страны и одной организации за достижения в спорте или различных областях культуры и искусства.