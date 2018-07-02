Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация шахмат Молдавии поддержит Дворковича на выборах президента FIDE

Спорт
2 июля, 17:48 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 2, июля. /ТАСС

Дворкович официально объявил о подаче заявки для участия в выборах президента FIDE 29 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

© Максим Григорьев/ТАСС

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Федерация шахмат Молдавии поддержит представителя Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадия Дворковича в качестве претендента на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон, который также возглавляет федерацию шахмат республики.

Дворкович официально объявил о подаче заявки для участия в выборах президента FIDE 29 июня.

"Было единогласно поддержано предложение о выдвижении кандидатуры известного политика, представителя РШФ Аркадия Дворковича", - написал Додон. По его словам, на заседании президиума федерации была также поддержана команда, представленная российским кандидатом для управления FIDE, в которую входят представители шахматных федераций со всех континентов.

Кроме того, Додон подтвердил, что будет присутствовать на конгрессе FIDE 3 октября в Батуми, где состоятся выборы президента.

Бывший вице-премьер РФ Дворкович - член попечительского совета РШФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
3
Биография Леонида Кравченко
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости