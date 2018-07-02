Федерация шахмат Молдавии поддержит Дворковича на выборах президента FIDE

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Федерация шахмат Молдавии поддержит представителя Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадия Дворковича в качестве претендента на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон, который также возглавляет федерацию шахмат республики.

Дворкович официально объявил о подаче заявки для участия в выборах президента FIDE 29 июня.

"Было единогласно поддержано предложение о выдвижении кандидатуры известного политика, представителя РШФ Аркадия Дворковича", - написал Додон. По его словам, на заседании президиума федерации была также поддержана команда, представленная российским кандидатом для управления FIDE, в которую входят представители шахматных федераций со всех континентов.

Кроме того, Додон подтвердил, что будет присутствовать на конгрессе FIDE 3 октября в Батуми, где состоятся выборы президента.

Бывший вице-премьер РФ Дворкович - член попечительского совета РШФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018".