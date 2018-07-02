Российская теннисистка Макарова вышла во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над хорваткой Петрой Мартич в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:0), 2:6, 6:3 в пользу 30-летней россиянки. Макарова и Мартич впервые в карьере играли друг с другом.

Во втором круге Макарова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки, посеянной на турнире под вторым номером.

Макарова в 10-й раз играет в основной сетке Уимблдона. Восемь раз из десяти россиянка выходила во второй круг. Лучший ее результатом на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2014 году.

Уимблдонский турнир завершится 15 июля.