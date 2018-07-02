Российский теннисист Южный проиграл в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный уступил хорвату Иво Карловичу в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:3 в пользу 39-летнего представителя Хорватии. Ранее теннисисты играли между собой шесть раз. С учетом завершившейся игры счет личных встреч в пользу 36-летнего россиянина - четыре победы при двух поражениях.

Во втором круге Карлович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Карлович находится на 112-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин располагается на 102-м месте.