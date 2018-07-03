Испанский вратарь Рейна подписал контракт с ФК "Милан"

ТАСС, 3 июля. Испанский голкипер Пепе Рейна, в прошлом сезоне игравший за неаполитанский "Наполи", подписал контракт с футбольным клубом "Милан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт 35-летнего вратаря с "Миланом" рассчитан до июня 2021 года.

Рейна за свою карьеру играл за испанские "Барселону", "Вильярреал", английский "Ливерпуль", мюнхенскую "Баварию" и "Наполи". В "Ливерпуле" он выиграл Кубок Англии, в "Баварии" - чемпионат Германии, в "Наполи" - Кубок страны. В прошлом сезоне он провел 47 матчей за итальянский клуб, 22 из них отыграв "на ноль".

Также "Милан" объявил о подписании контракта с хорватским защитником Иваном Стриничем. Соглашение с ним также рассчитано до 2021 года. В прошлом сезоне Стринич играл за итальянскую "Сампдорию".