Кириленко заявил, что его приятно удивила игра российских баскетболистов против французов

ТАСС, 3 июля. Матч отборочного турнира Кубка мира по баскетболу 2019 года между сборными Франции и России оставил приятное впечатление. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, слова которого приводит пресс-служба организации.

Сборная России проиграла команде Франции со счетом 78:84 в заключительном матче первого этапа отборочного турнира Кубка мира. Встреча прошла в Краснодаре.

"Отличная игра! Честно говоря, я давно не видел такого, чтобы наша сборная с первых минут играла агрессивно и дерзко со столь сильным соперником. Обычно мы начинаем осторожно, нащупываем темп. Здесь же сразу вошли в игру, каждый угрожал в атаке и брал на себя инициативу. Приятно смотреть за таким матчем", - сказал Кириленко.

"Сборной России не хватило, наверное, удачи. Это был один из немногих матчей, когда можно сказать, что обе команды играли в приблизительно равный баскетбол. Буквально в течение пяти минут четвертой четверти не хватило двух- трех попаданий в тех моментах, когда были подготовленные, открытые броски. Но мяч попадал в дужку и вылетал из кольца", - добавил он.

Кириленко отметил силу французов. "Нельзя забывать, что нам противостояла отличная команда, в которой есть несколько сильных баскетболистов из НБА, в том числе лучший защищающийся игрок прошедшего сезона Руди Гобер. Плюс Нандо Де Коло, пожалуй, один из трех сильнейших баскетболистов, выступающих в Европе. Круто осознавать, что сборная России сейчас играет на таком уровне и с такой дисциплиной, это - залог будущего успеха", - считает глава РФБ.

Во втором этапе команда России сыграет в группе К с командами Франции, Чехии, Боснии и Герцеговины. На оставшиеся два места в группе претендуют сборные Болгарии, Исландии и Финляндии. В первом матче второго этапа сборная России сыграет с командой Чехии, игра пройдет 13 сентября. Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.