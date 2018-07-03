Чемпион UFC Миочич получит самый большой гонорар в карьере за бой с Кормье

ТАСС, 3 июля. Боец смешанного стиля американец Стипе Миочич получит самый большой гонорар в карьере за поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе против соотечественника Даниэля Кормье. Слова Миочича приводит "Газета.Ru" со ссылкой на MMAfighting.com.

Поединок 35-летнего Миочича, который является действующим обладателем пояса, и чемпиона в полутяжелом весе 39-летнего Кормье пройдет 7 июля в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене" в рамках турнира UFC 226.

"Мы с главой UFC Дэйной Уайтом обсуждали эту тему, у меня 100 процентов будет самый большой гонорар в карьере", - сказал Миочич. Сумма гонорара не уточняется.

Кормье уже выступал в тяжелом дивизионе с 2009 по 2013 год, проведя 13 поединков (все завершились победами американца). В UFC боец провел в тяжелом весе два боя против соотечественников Фрэнка Мира и Роя Нельсона, одержав победы единогласным решением судей. Позднее Кормье принял решение перейти в полутяжелый вес.

Кормье одержал 21 победу в смешанных единоборствах при одном поражении. Он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принял участие в Олимпийских играх и чемпионате мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.

Миочич на турнире UFC 220 в январе текущего года единогласным решением судей победил француза Франсиса Нганну и защитил титул чемпиона организации в тяжелом весе в рекордный третий раз подряд, до этого он победил бразильца Жуниора дос Сантоса техническим нокаутом 13 мая прошлого года, а также голландца Алистара Оверима 10 сентября 2016 года (нокаут). Таким образом, американец стал рекордсменом UFC по данному показателю, ранее никому не удавалось провести более двух защит чемпионского титула в тяжелом весе подряд. Миочич одержал 18 побед в смешанных единоборствах (14 - досрочно) при двух поражениях, его победная серия составляет шесть боев. В последний раз он проигрывал 13 декабря 2014 года в поединке с дос Сантосом.