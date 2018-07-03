Стал известен расширенный состав сборной России по волейболу на чемпионат мира

ТАСС, 3 июля. Тренерский штаб сборной России по волейболу во главе с Сергеем Шляпниковым обнародовал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

В расширенный состав вошли 29 игроков:

связующие - Александр Бутько, Сергей Гранкин, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Павел Панков;

диагональные - Константин Бакун, Павел Круглов, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Романас Шкулявичус;

блокирующие - Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Инал Тавасиев, Игорь Филиппов;

доигровщики - Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Алексей Родичев, Кирилл Урсов;

либеро: Алексей Вербов, Артем Зеленков, Алексей Кабешов, Роман Мартынюк, Александр Соколов.

Чемпионат мира пройдет в Италии и Болгарии 9-30 сентября.