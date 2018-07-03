Вихлянцева и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг Уимблдонского турнира

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова не смогли пробиться во второй круг Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Вихлянцева в своем матче первого круга уступила посеянной на турнире под 22-м номером британке Йоханне Конте в двух сетах - 5:7, 6:7 (7:9). Павлюченкова (30-й номер посева) проиграла со счетом 4:6, 6:4, 3:6 представительнице Тайваня Се Шувэй.

Финал Уимблдона в женском одиночном разряде состоится 14 июля. В прошлом году победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.