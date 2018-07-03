Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боксер Поветкин зарегистрировался в программе по тестированию на допинг

Спорт
3 июля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг также зарегистрировался британец Энтони Джошуа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 июля. Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин зарегистрировался в программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

"Он сделал это в воскресенье совместно с чемпионом мира WBA, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, с которым может провести бой в сентябре этого года, - говорится в сообщении. - В настоящий момент представители обоих боксеров завершают приготовления к проведению боя, который был назначен WBA в апреле этого года. Недавно организация настоятельно потребовала от чемпиона как можно быстрее определиться с датой обязательной защиты титула WBA против Поветкина".

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.

В последнем поединке в марте этого года в Кардиффе Поветкин победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде.

В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости