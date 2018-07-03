УЕФА пересмотрит дело ПСЖ о нарушении финансового fair play

ТАСС, 3 июля. Отдел Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отправит дело о нарушении финансового fair play французским клубом "Пари Сен-Жермен" на повторное рассмотрение в арбитражную палату. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В июне следственная палата УЕФА прекратила расследование в отношении ПСЖ. В результате расследования было подтверждено, что сделки, совершенные клубом летом 2017 года, соответствуют правилам лицензирования и финансового fair play.

Заявление УЕФА о пересмотре дела никак не свидетельствует о возможном решении арбитражной палаты.

ПСЖ летом 2017 года пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители французского клуба.