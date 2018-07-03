Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА пересмотрит дело ПСЖ о нарушении финансового fair play

Спорт
3 июля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы
Логотип УЕФА

Логотип УЕФА

© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 3 июля. Отдел Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отправит дело о нарушении финансового fair play французским клубом "Пари Сен-Жермен" на повторное рассмотрение в арбитражную палату. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В июне следственная палата УЕФА прекратила расследование в отношении ПСЖ. В результате расследования было подтверждено, что сделки, совершенные клубом летом 2017 года, соответствуют правилам лицензирования и финансового fair play.

Заявление УЕФА о пересмотре дела никак не свидетельствует о возможном решении арбитражной палаты.

ПСЖ летом 2017 года пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители французского клуба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
СК назвал причастную к теракту в Петербурге организацию
6
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
7
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости