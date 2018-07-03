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Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Спорт
3 июля, 23:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, июля. /ТАСС

Россиянка проиграла своей соотечественнице Виталии Дьяченко

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:6), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Дьяченко. Ранее теннисистки играли между собой один раз. В матче Открытого чемпионата Франции в 2015 году Шарапова одержала победу. Во втором круге 27-летняя Дьяченко сыграет с американкой Софией Кенин.

Шарапова - единственная россиянка, выигравшая Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде. В 2004 году она победила в решающем матче американку Серену Уильямс со счетом 6:1, 6:4. В 2011 году Шарапова вновь играла в финале соревнований, но уступила представительнице Чехии Петре Квитовой - 3:6, 4:6. Россиянка является обладательницей карьерного Большого шлема, выиграв все четыре турнира серии: Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006), Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014).

Для Шараповой Уимблдон стал девятым по счету турниром в текущем сезоне и первым на травяном покрытии. Лучшим результатом в сезоне для 31-летней россиянки является выход в полуфинал на соревнованиях в Шэньчжэне и Риме. В первом случае она не смогла выйти в финал, проиграв чешке Катерине Синяковой, во втором - первой "ракетке" мира румынке Симоне Халеп.

Уимблдон завершится 15 июля.

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