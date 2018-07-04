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Вратарь сборной Исландии Халльдоурссон стал игроком ФК "Карабах"

Спорт
4 июля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

О подробностях соглашения с 34-летним голкипером не сообщается

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Ханнес Халльдоурссон

Ханнес Халльдоурссон

© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдоурссон стал игроком азербайджанского "Карабаха". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях соглашения с 34-летним голкипером не сообщается.

Предыдущим клубом Халльдоурссона был датский "Раннерс", за который он выступал с 2016 года. В составе сборной Исландии голкипер принял участие в чемпионате мира 2018 года, сыграв в трех встречах группового турнира. В матче против команды Аргентины (1:1) Халльдоурссон отразил удар с пенальти от Лионеля Месси. Сборная Исландии не смогла выйти из группы, заняв четвертое место.

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