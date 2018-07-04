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СМИ: футболист сборной Англии Варди может пропустить четвертьфинал ЧМ-2018 из-за травмы

Спорт
4 июля, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Во вторник сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходил на стадионе "Спартак" в Москве, одержала победу над командой Колумбии

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ТАСС, 4 июля. Нападающий сборной Англии по футболу Джейми Варди может пропустить четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Швеции из-за травмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

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Во вторник сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходил на стадионе "Спартак" в Москве, одержала победу над командой Колумбии. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти англичане оказались сильнее - 4:3. Отмечается, что в концовке матча форвард получил травму паха. Также сообщается, что именно Варди должен был исполнять пятый пенальти в послематчевой серии, но из-за повреждения его заменил Эрик Дайер.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Швеции, которая в матче 1/8 финала обыграла швейцарцев со счетом 1:0. Встреча пройдет 7 июля в Самаре и начнется в 17:00 мск. Победитель этого матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии между сборными России и Хорватии.

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