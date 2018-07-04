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Болельщики выбрали новый логотип для футбольного клуба "Сочи"

Спорт
4 июля, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

На нем изображен леопард, футбольный мяч, а также размещена надпись "Футбольный клуб "Сочи"

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ТАСС, 4 июля. Пресс-служба футбольного клуба "Сочи" представила новый логотип клуба. Он был выбран по итогам голосования, в котором приняли участие более 8,5 тысяч болельщиков.

Логотип выполнен в желто-синей гамме. На нем изображен леопард, футбольный мяч, а также размещена надпись "Футбольный клуб "Сочи". Стоит отметить, что леопард также изображен на логотипе хоккейного клуба "Сочи", который был основан в 2014 году.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Генеральный директор петербуржцев сообщал, что клуб будет переименован в ФК "Сочи". Ожидается, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе "Фишт", который вмещает 47 659 зрителей.

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