Болельщики выбрали новый логотип для футбольного клуба "Сочи"

ТАСС, 4 июля. Пресс-служба футбольного клуба "Сочи" представила новый логотип клуба. Он был выбран по итогам голосования, в котором приняли участие более 8,5 тысяч болельщиков.

Логотип выполнен в желто-синей гамме. На нем изображен леопард, футбольный мяч, а также размещена надпись "Футбольный клуб "Сочи". Стоит отметить, что леопард также изображен на логотипе хоккейного клуба "Сочи", который был основан в 2014 году.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Генеральный директор петербуржцев сообщал, что клуб будет переименован в ФК "Сочи". Ожидается, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе "Фишт", который вмещает 47 659 зрителей.