Региональный этап летнего фестиваля ГТО завершится 12 августа

ТАСС, 4 июля. Региональный этап летнего фестиваля ГТО для школьников завершится 12 августа. Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Летний фестиваль ГТО проходит в три этапа, первый - в муниципальных образованиях - уже завершился. Участники соревнуются в беге на короткие и длинные дистанции, наклоне вперед, метании снаряда, плавании, нормативы определяются согласно возрастным ступеням участников. Региональный этап делится на несколько дней, так как рекомендовано выполнять не более четырех нормативов в день. По итогам второго этапа субъекты РФ, согласно положению соревнований, должны будут сформировать сборные команды, состоящие из двух мальчиков и двух девочек в возрасте 11-12 лет и двух юношей и двух девушек в возрасте 13-15 лет, для участия в финале.

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"Тренер тщательно готовил нас к выполнению нормативов, учил правильно отжиматься, качать пресс, - рассказала ученица седьмого класса Сахалинской области Виктория Гранкина. - Даже давал задания на дом, мне кажется, что комплекс ГТО очень полезен, в Советском Союзе нормативы выполняли все, поэтому люди были здоровыми и крепкими. Радует, что ГТО вновь возрождается и внедряется в школы, нам необходимо приобщаться к здоровому образу жизни с ранних лет".

Помимо испытаний комплекса, участникам финала фестиваля будет предложено участие в эстафете ГТО. В конкурсную программу смотра войдут творческие состязания на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников и лучшую спортивную агитбригаду.

Финал фестиваля пройдет с 17 октября по 7 ноября в международном детском центре "Артек" в Крыму.