"Реал" опроверг информацию о возможном приобретении футболиста сборной Франции Мбаппе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мадридский футбольный клуб "Реал" опроверг информацию о потенциальной сделке по приобретению нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанской команды.

Ранее сообщалось, что французский клуб готов продать форварда "Реалу" за €272 млн.

"Мы официально заявляем, что любые новости о том, что планируется сделка с Мбаппе - лживы. Клуб не делал никаких предложений ни ПСЖ, ни самому игроку. Нам очень жаль, что в СМИ распространяется такая информация", - говорится в сообщении.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Нападающий провел 46 матчей в сезоне-2017/18, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. 19-летний игрок выступает на чемпионате мира в России за сборную Франции. В 1/8 финала французы обыграли сборную Аргентины (4:3), Мбаппе забил два гола и был признан лучшим игроком матча.

В матче 1/4 финала французы 6 июля сыграют с уругвайцами.