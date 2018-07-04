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Бывший спортдиректор "Ростова": пропаганда британских СМИ в отношении РФ оказалась ложью

Спорт
4 июля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Сборная Англии обыграла колумбийцев в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти и сыграет со шведами в четвертьфинале турнира

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ТАСС, 4 июля. Жители Великобритании перестали доверять местным СМИ из-за негативной пропаганды в отношении России и чемпионата мира. Такое мнение высказал бывший спортивный директор футбольного клуба "Ростов" Пол Эшуорт, его слова приводит "Газета.Ru".

"Британская пресса писала много плохих вещей о России, но все оказалось совсем не так. Даже наш известный телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что сейчас проходит лучший чемпионат мира из всех, что он видел, и призвал людей приезжать в Россию", - сказал Эшуорт.

Чемпионат мира по футболу впервые проводится в России. Сборная Англии обыграла колумбийцев в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале англичане встретятся со сборной Швеции. Матч состоится 7 июля в 17:00 мск на "Самара-Арене".

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