СМИ: уругвайский нападающий Эрнандес близок к переходу в ФК ЦСКА

ТАСС, 4 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА близок к приобретению уругвайского нападающего английского "Халл Сити" Абеля Эрнандеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Yorkshire Evening Post.

По информации британской газеты, ЦСКА остается единственным претендентом на 27-летнего игрока. С уругвайским футболистом также вел переговоры "Лидс Юнайтед", но английский клуб решил отказаться от приобретения Эрнандеса из-за высоких требований по зарплате. Отмечается, что руководство московской команды готово предложить нападающему трехлетний контракт.

Эрнандес является воспитанником уругвайского клуба "Сентраль Эспаньол". В 2009 году нападающего приобрел итальянский "Палермо", за который игрок выступал на протяжении пяти лет. С 2014 года Эрнандес является игроком "Халл Сити". В общей сложности игрок провел за английскую команду 110 матчей и забил 39 голов.

За сборную Уругвая нападающий дебютировал в 2010 году. На счету игрока 11 голов в 29 матчах за национальную команду. Эрнандес является обладателем Кубка Америки 2011 года. Футболист не попал в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира по футболу в России.