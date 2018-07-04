Экс-футболист "Барселоны" Абидаль сообщил, что его брат пожертвовал для него печень

ТАСС, 4 июля. Бывший защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Эрик Абидаль опроверг информацию о том, что пересаженная ему печень могла быть приобретена незаконно. Об этом бывший футболист сообщил своем аккаунте в Twitter.

Ранее издание El Confidencial сообщило, что бывший президент "Барселоны" Сандро Россель подозревается в незаконной покупке донорской печени для пересадки Абидалю.

pic.twitter.com/ZjtakPirUO — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) July 4, 2018

"Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь, и я благодарен ему за этот мужественный поступок. Я чувствую себя обязанным сообщить о ситуации в связи с новостями о возможно нелегальной трансплантации донорского органа, - заявил игрок. - Из уважения к моей семье и всем специалистам, которые мне помогали, я хотел бы искренне извиниться за появившуюся информацию. Надеюсь, у людей не возникнет сомнения в необоснованности опубликованных новостей".

Диагноз рак печени был поставлен Абидалю в марте 2011 года, но уже в мае защитник смог вернулся на поле. В 2012 году французский футболист успешно перенес операцию по трансплантации печени, которая понадобилась ему вследствие злокачественной опухоли.

Французский защитник выступал за "Барселону" в период с 2007 по 2013 год. Вместе с каталонской командой игрок четыре раза становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Абидаль завершил карьеру в конце 2014 года, его последним клубом был греческий "Олимпиакос".