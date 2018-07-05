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СМИ: Гвардиола может возглавить сборную Аргентины по футболу

Спорт
5 июля, 4:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Руководство Ассоциации футбола Аргентины готово предложить испанцу контракт с зарплатой $12 млн в год

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ТАСС, 5 июля. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Аргентины. Об этом сообщает аргентинский портал TN.

Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) готово предложить испанцу контракт с зарплатой $12 млн в год. Половину готова платить сама ассоциация, другую половину - группа бизнесменов.

Сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли неудачно выступила на чемпионате мира в России, проиграв в 1/8 финала команде Франции со счетом 3:4. По данным местных СМИ, в AFA ждут, что Сампаоли сам подаст в отставку. Если тренер этого не сделает, то ассоциация планирует аннулировать соглашение, которое рассчитано до 2022 года. В случае, если контракт будет расторгнут до начала Кубка Америки - 2019, то тренер получит компенсацию в размере $20 млн.

Действующее соглашение Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до 2021 года.

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