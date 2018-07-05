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Боксер Джошуа может провести бой против Поветкина в сентябре в Лондоне

Спорт
5 июля, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

© Nick Potts/AP

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Джошуа проведет два предстоящих боя 22 сентября 2018 года и 13 апреля 2019-го на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

Ранее сообщалось, что следующие два боя Джошуа проведет против россиянина Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера соответственно. Эту информацию подтвердил промоутер американца Шелли Финкель.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место. Ранее сообщалось, что WBA дала Джошуа 24 часа, чтобы спортсмен смог договориться о бое с Поветкиным, в противном случае он будет лишен титула. В то же время Уайлдер, имеющий чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), продолжительное время безуспешно вел переговоры об организации поединка с Джошуа.

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