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ФК "Балтика" заключил контракты с Черчесовым-младшим и Дядюном

Спорт
5 июля, 14:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 5, июля. /ТАСС

Контракты новых игроков с калининградским клубом рассчитаны на два года

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Владимир Дядюн

Владимир Дядюн

© Артем Коротаев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. "Балтика", выступающая в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заключила контракты с вратарем Станиславом Черчесовым-младшим и нападающим Владимиром Дядюном. Об этом сообщает пресс- служба калининградской команды.

Контракт с 23-летним голкипером, который является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассчитан на два года. 29-летний Дядюн также проведет в составе "Балтики" следующие два сезона.

Черчесов-младший является воспитанником австрийского футбола. Профессиональную карьеру начал в 2012 году. В первенстве Австрии выступал за "Ваккер-2" из Инсбрука (2012-2013), в России - за молодежные команды пермского "Амкара" (2013-2014) и московского "Динамо" (2014-2017), а также голкипер провел один сезон за новороссийский "Черноморец" (2017-2018).

Дядюн большую часть карьеры провел в казанском "Рубине". В составе клуба из Татарстана нападающий сыграл 130 матчей и забил 20 мячей. В последнем сезоне Дядюн выступал за "Ростов", проведя 17 матчей и отметившись одним голом.

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