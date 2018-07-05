Филиппинец Донейр выступит во втором сезоне Всемирной суперсерии бокса

ТАСС, 5 июля. Бывший чемпион мира в легчайшем весе филиппинец Нонито Донейр выступит во втором сезоне Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Люди всегда спрашивают меня о моей цели в боксе. Я отвечаю, что моя цель - быть абсолютным чемпионом. С этим турниром она становится достижимой, - заявил Донейр. - Я верю, что мои габариты, опыт и сила дадут мне преимущество перед всеми соперниками".

Ранее стало известно, что в соревнованиях в легчайшей весовой категории (до 53,52 кг) также примут участие чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) пуэрториканец Мэнни Родригес, чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Райан Бернетт из Северной Ирландии и обладатель титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) южноафриканец Золани Тете.

Всемирная суперсерия бокса является новым турниром, который будет проводиться ежегодно среди профессиональных боксеров. В первом сезоне соревнования проводятся в двух весовых категориях - до 76,2 кг и до 90,7 кг. Финал турнира в весовой категории до 76,2 кг состоится в сентябре, в нем встретятся британцы Каллум Смит и Джордж Гроувз, точная дата и место будут объявлены позднее. В весовой категории до 90,71 кг в финальном бою сойдутся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, поединок состоится 21 июля в Москве.

Во втором сезоне, кроме боксеров легчайшего веса, за победу в суперсерии борьбу будут вести боксеры второго легкого веса, третья весовая категория станет известна позднее. Победитель каждой весовой категории получит денежный приз в размере $10 млн.