Эксперт: сборная Бельгии по футболу не имеет очевидных слабых мест

ТАСС, 6 июля. Сборная Бельгии по футболу не имеет очевидных слабых мест, ее игра выглядит практичной и целенаправленной. Такое мнение высказал бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В 1/4 финала чемпионата мира бельгийцы сыграют с командой Бразилии.

"Сборная Бельгии не имеет очевидных слабых мест, - считает Галямин. - Подопечные Роберто Мартинеса не показывают привлекательный футбол. Однако их игра выглядит очень практичной и целенаправленной".

Бывший игрок ЦСКА также рассказал, какой футбол покажут команды Бразилии и Бельгии в матче 1/4 финала. "Европейцы будут действовать предельно строго и грамотно, а игра сборной Бразилии, как всегда, будет основываться на импровизации, - считает Галямин. - Соперники находятся на одном уровне, просто у них разные стили футбола".

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии состоится 6 июля в Нижнем Новгороде (начало - 17:00 мск).